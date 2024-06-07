Чучма Герасим Парфёнович 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чучма Герасим Парфёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

23.06.1813 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Чучма Парфён

Мать: Чучма Агафья Игнатьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Разуменко (Чучма) Марина Герасимовна

Мать ребёнка: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Козел (Чучма) Мария Герасимовна

Мать ребёнка: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Чучма Корнилий Герасимович

Мать ребёнка: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Чучма Савва Герасимович

Мать ребёнка: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна

Криски, Чернігівська область
Смерть
23.06.1813 ст.
Криски, Чернігівська область

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