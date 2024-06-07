Чучма Герасим Парфёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти23.06.1813 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Чучма Парфён
Мать: Чучма Агафья Игнатьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Разуменко (Чучма) Марина Герасимовна
Мать ребёнка: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Козел (Чучма) Мария Герасимовна
Мать ребёнка: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна
Рождение ребёнка
1781
Сын: Чучма Корнилий Герасимович
Мать ребёнка: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Чучма (Бугай) Любовь Артёмовна
Смерть
23.06.1813 ст.