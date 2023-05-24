Мазнёва (Рыжова) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смерти2003
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Рыжов Сергей Фёдорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Швыгина (Мазнёва) Марина Николаевна
Отец ребёнка: Мазнёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Мазнёв Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Мазнёв Николай Иванович
Рождение ребёнка
1972
Отец ребёнка: Мазнёв Николай Иванович
Смерть
2003