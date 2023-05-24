Мазнёва (Рыжова) Екатерина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазнёва (Рыжова) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1928

Дата смерти

2003

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Рыжов Сергей Фёдорович

Мать: не указана

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазнёв Николай Иванович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Швыгина (Мазнёва) Марина Николаевна

Отец ребёнка: Мазнёв Николай Иванович

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1959

Сын: Мазнёв Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Мазнёв Николай Иванович

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1972

Сын: Мазнёв Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Мазнёв Николай Иванович

Чехов, Чехов, Московская область
Смерть
2003
Чехов, Чехов, Московская область

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