Трубецкая (Мусина-Пушкина) Екатерина Михайловна 31.07.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Трубецкая (Мусина-Пушкина) Екатерина Михайловна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 31.07.1884 ст.

умерла 25.04.1972

Супруги
Трубецкой Николай Николаевич14.11.1867 ст. г.р.
Дети
Трубецкой Юрий Николаевич12.12.1905 ст. г.р.
Трубецкой Игорь Николаевич23.08.1912 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1884 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трубецкой Николай Николаевич

Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.

Сын: Трубецкой Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Николаевич

г. Лос-Анджелес, Калифорния, США

Рождение ребёнка
23.08.1912 ст.

Сын: Трубецкой Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Трубецкой Николай Николаевич

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Смерть
25.04.1972

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