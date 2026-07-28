Трубецкая (Мусина-Пушкина) Екатерина Михайловна
женский, родилась 31.07.1884 ст.
умерла 25.04.1972
Супруги
Трубецкой Николай Николаевич14.11.1867 ст. г.р.
Дети
Трубецкой Юрий Николаевич12.12.1905 ст. г.р.
Трубецкой Игорь Николаевич23.08.1912 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1884 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.12.1905 ст.
Сын: Трубецкой Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Николаевич
г. Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рождение ребёнка
23.08.1912 ст.
Сын: Трубецкой Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Трубецкой Николай Николаевич
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Смерть
25.04.1972