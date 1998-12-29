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Трубецкой Игорь Николаевич

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Место рождения

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика

Дата рождения

23.08.1912

Дата смерти

29.12.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1912

Отец: Трубецкой Николай Николаевич

Мать: Трубецкая Екатерина Михайловна

г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
С 01.05.1947 по 1951

Жена: Вулворт Хаттон Барбара

г. Цюрих, Швейцарская Конфедерация
Рождение ребёнка
1953

Сын: Мари Арно

Мать ребёнка: не указана

Смерть
29.12.1998
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика