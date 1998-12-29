Трубецкой Игорь Николаевич
Место рожденияг. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Дата рождения23.08.1912
Дата смерти29.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1912
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
Бракосочетание
С 01.05.1947 по 1951
Жена: Вулворт Хаттон Барбара
г. Цюрих, Швейцарская Конфедерация
Рождение ребёнка
1953
Сын: Мари Арно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
29.12.1998
г. Ницца, Приморские Альпы, Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Французская республика