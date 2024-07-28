Волженин Исидор Терентиев
Место рождения
Дата рождения13.05.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1848
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Гавриил Исидоров
Мать ребёнка: Волженина Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Герасим Исидоров
Мать ребёнка: Волженина Агафья Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Антон/Антоний Исидоров
Мать ребёнка: Волженина Агафья Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1885
Дочь: Волженина Евфросиния Исидорова
Мать ребёнка: Волженина Агафья Герасимова
Смерть
Неизвестно