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Волженин Исидор Терентиев

Место рождения

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

13.05.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1848

Отец: Волженин Терентий Изотов

Мать: Волженина (Раченкова) Фекла Парфениева

Екатерининское, Третьяковский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Гавриил Исидоров

Мать ребёнка: Волженина Агафья Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Герасим Исидоров

Мать ребёнка: Волженина Агафья Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Антон/Антоний Исидоров

Мать ребёнка: Волженина Агафья Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волженина Агафья Герасимова

Рождение ребёнка
19.09.1885

Дочь: Волженина Евфросиния Исидорова

Мать ребёнка: Волженина Агафья Герасимова

Смерть
Неизвестно

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