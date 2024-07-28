Волженина Агафья Герасимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Гавриил Исидоров
Отец ребёнка: Волженин Исидор Терентиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Герасим Исидоров
Отец ребёнка: Волженин Исидор Терентиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Волженин Антон/Антоний Исидоров
Отец ребёнка: Волженин Исидор Терентиев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1885
Дочь: Волженина Евфросиния Исидорова
Отец ребёнка: Волженин Исидор Терентиев
Смерть
Неизвестно