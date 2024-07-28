Волженина Агафья Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волженина Агафья Герасимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Гавриил Исидоров

Отец ребёнка: Волженин Исидор Терентиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Герасим Исидоров

Отец ребёнка: Волженин Исидор Терентиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волженин Антон/Антоний Исидоров

Отец ребёнка: Волженин Исидор Терентиев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волженин Исидор Терентиев

Рождение ребёнка
19.09.1885

Дочь: Волженина Евфросиния Исидорова

Отец ребёнка: Волженин Исидор Терентиев

Смерть
Неизвестно

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