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Сиднева Феодосия Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: Родионова Елизавета Федоровна

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Родионов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
14.11.1905

Дочь: Родионова Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1916

Сын: Родионов Николай Федорович

Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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