Сиднева Феодосия Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: Родионова Елизавета Федоровна
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
20.09.1903
Сын: Родионов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.11.1905
Дочь: Родионова Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1916
Сын: Родионов Николай Федорович
Отец ребёнка: Родионов Федор Иванович
Смерть
Неизвестно