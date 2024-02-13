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Родионов Федор Иванович

Место рождения

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Родионов Иван Петрович

Мать: Камчихина Наталья Сергеева

Барышская Слобода, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиднева Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
06.09.1901

Дочь: Родионова Елизавета Федоровна

Мать ребёнка: Сиднева Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
20.09.1903

Сын: Родионов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Сиднева Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
14.11.1905

Дочь: Родионова Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Сиднева Феодосия Андреева

Рождение ребёнка
27.11.1916

Сын: Родионов Николай Федорович

Мать ребёнка: Сиднева Феодосия Андреева

Смерть
Неизвестно

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