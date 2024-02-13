Родионов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Родионов Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1901
Дочь: Родионова Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Сиднева Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
20.09.1903
Сын: Родионов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Сиднева Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
14.11.1905
Дочь: Родионова Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Сиднева Феодосия Андреева
Рождение ребёнка
27.11.1916
Сын: Родионов Николай Федорович
Мать ребёнка: Сиднева Феодосия Андреева
Смерть
Неизвестно