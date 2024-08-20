Степан Иванов 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Степан Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Иван Проклов

Мать: Анисья Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марфа Степанова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Степанова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Аксинья Степанова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анастасия Степанова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Домна Степанова

Мать ребёнка: Анна Федорова

Смерть
1798

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