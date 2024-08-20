Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смерти1798
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Иван Проклов
Мать: Анисья Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марфа Степанова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Степанова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Аксинья Степанова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анастасия Степанова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Домна Степанова
Мать ребёнка: Анна Федорова
Смерть
1798