Анна Федорова 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Марфа Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Евдокия Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1783

Дочь: Аксинья Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Анастасия Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Домна Степанова

Отец ребёнка: Степан Иванов

Смерть
Неизвестно

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