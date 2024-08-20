Анна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Марфа Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Евдокия Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Аксинья Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Анастасия Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Домна Степанова
Отец ребёнка: Степан Иванов
Смерть
Неизвестно