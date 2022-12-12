Еганов Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1960
Отец: Еганов Виктор Иванович
Мать: Еганова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
29.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Еганова Елена Анатольевна
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1989
Дочь: Сухарева Надежда Владимировна
Мать ребёнка: Еганова Елена Анатольевна