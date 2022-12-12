Еганов Владимир Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕганов Владимир Викторович

Еганов Владимир Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1960

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1960

Отец: Еганов Виктор Иванович

Мать: Еганова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
29.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еганова Елена Анатольевна

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1989

Дочь: Сухарева Надежда Владимировна

Мать ребёнка: Еганова Елена Анатольевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close