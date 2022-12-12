Еганова (Маслова) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еганова (Маслова) Елена Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.07.1961

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

1938 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1989 г.р.

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1961

Отец: Маслов Анатолий Михайлович

Мать: Маслова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
29.03.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еганов Владимир Викторович

Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1989

Дочь: Сухарева Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Еганов Владимир Викторович

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