Еганова (Маслова) Елена Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.07.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1961
Рождение ребёнка
29.03.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Еганов Владимир Викторович
Ступино, Ступино, Московская область
Рождение ребёнка
29.03.1989
Дочь: Сухарева Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Еганов Владимир Викторович