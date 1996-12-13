Еганов Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1929
Дата смерти13.12.1996
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1929
Отец: Еганов Иван Егорович
Мать: Еганова Елена Егоровна
Рождение ребёнка
17.08.1960
Сын: Еганов Владимир Викторович
Мать ребёнка: Еганова Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
02.06.?
Дочь: Клюкина Людмила Викторовна
Мать ребёнка: Еганова Мария Гавриловна
Смерть
13.12.1996