Еганов Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еганов Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1929

Дата смерти

13.12.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1929

Отец: Еганов Иван Егорович

Мать: Еганова Елена Егоровна

Рождение ребёнка
17.08.1960

Сын: Еганов Владимир Викторович

Мать ребёнка: Еганова Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
02.06.?

Дочь: Клюкина Людмила Викторовна

Мать ребёнка: Еганова Мария Гавриловна

Смерть
13.12.1996
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