Агафья Игнатьевна
Место рождениядер. Андреевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатий Александров
дер. Андреевка
Рождение ребёнка
1808
Сын: Карп Клементьев
Отец ребёнка: Клементий Федоров
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1864
Муж: Клементий Федоров
Смерть
Неизвестно