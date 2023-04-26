Агафья Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Игнатьевна

Место рождения

дер. Андреевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатий Александров

Мать: не указана

дер. Андреевка
Рождение ребёнка
1808

Сын: Карп Клементьев

Отец ребёнка: Клементий Федоров

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1864

Муж: Клементий Федоров

Смерть
Неизвестно
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