Тузов Степан Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тузов Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1783 г.р.

Жена

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Тузов Александр Кондратьевич

Мать: Тузова Марья

Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тузова Анна Антоновна

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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