Тузов Александр Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Тузов Кондратий Федорович
Место жительства
С 1799
из Ялуторовского округа Омутинсккой волости
Рождение ребёнка
1808
Сын: Тузов Степан Александрович
Мать ребёнка: Тузова Марья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Тузов Афанасий Александрович
Мать ребёнка: Тузова Марья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Тузов Федор Александрович
Мать ребёнка: Тузова Марья
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Настасья Александровна
Мать ребёнка: Тузова Марья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Тузов Степан Александрович
Мать ребёнка: Тузова Марья
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Агафья Александровна
Мать ребёнка: Тузова Марья
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тузов Михайло Александрович
Мать ребёнка: Тузова Марья
Место жительства
С 1852
Место жительства
С 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Место жительства
До 1852
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тузова Марья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно