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Тузов Александр Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Тузов Кондратий Федорович

Мать: не указана

Место жительства
С 1799
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинсккой волости
Рождение ребёнка
1808

Сын: Тузов Степан Александрович

Мать ребёнка: Тузова Марья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Тузов Афанасий Александрович

Мать ребёнка: Тузова Марья

Рождение ребёнка
1811

Сын: Тузов Федор Александрович

Мать ребёнка: Тузова Марья

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Настасья Александровна

Мать ребёнка: Тузова Марья

Рождение ребёнка
1816

Сын: Тузов Степан Александрович

Мать ребёнка: Тузова Марья

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Агафья Александровна

Мать ребёнка: Тузова Марья

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тузов Михайло Александрович

Мать ребёнка: Тузова Марья

Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1852
Чумашки, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
До 1852
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по указу Тобольской казенной палаты от 10.10.1852 №11627 отчислены из Яркуля в сей же волости село Чумашевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тузова Марья

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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