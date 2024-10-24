Андрей Спиридонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863
Отец: Спиридон Яковлевич
Мать: ?
Бракосочетание
23.01.1883
Жена: Дарья Михайловна
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1885
Дочь: Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1889
Сын: Александр Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
24.03.1891
Сын: Гавриил Андреевич
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
18.06.1894
Дочь: Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Дарья Михайловна
Смерть
Неизвестно