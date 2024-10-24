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Андрей Спиридонович

Место рождения

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: Спиридон Яковлевич

Мать: ?

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1883

Жена: Дарья Михайловна

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
05.07.1885

Дочь: Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
20.08.1889

Сын: Александр Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.03.1891

Сын: Гавриил Андреевич

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.06.1894

Дочь: Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Дарья Михайловна

Большая Горка, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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