Дыченков Алексей Петров
Место рождения
Дата рождения11.02.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1887
Отец: Дыченков Петр Павлов
Крещение
12.02.1887
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: Мария Алексеева
Мать ребёнка: Дыченкова Татьяна Прокофьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно