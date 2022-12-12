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Дыченков Алексей Петров

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Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

11.02.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1887

Отец: Дыченков Петр Павлов

Мать: Дыченкова Екатерина Данилова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
12.02.1887
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.02.1911

Дочь: Мария Алексеева

Мать ребёнка: Дыченкова Татьяна Прокофьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дыченкова Татьяна Прокофьева

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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