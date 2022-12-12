Дыченкова (Данилова) Екатерина Данилова
Место рожденияд. Спасски, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Спасски, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
06.11.1883
Муж: Дыченков Петр Павлов
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1884
Дочь: Екатерина Петрова
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
11.02.1887
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
27.11.1889
Сын: Дыченков Яков Петров
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Рождение ребёнка
04.04.1899
Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно