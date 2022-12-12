Дыченкова (Данилова) Екатерина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова (Данилова) Екатерина Данилова

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Место рождения

д. Спасски, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Спасски, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
06.11.1883

Муж: Дыченков Петр Павлов

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.11.1884

Дочь: Екатерина Петрова

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1887

Сын: Дыченков Алексей Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.11.1889

Сын: Дыченков Яков Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1899

Сын: Дыченков Иосиф Петров

Отец ребёнка: Дыченков Петр Павлов

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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