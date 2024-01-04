Дыченков Яков Петров
Место рождения
Дата рождения27.11.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1889
Отец: Дыченков Петр Павлов
Крещение
28.11.1889
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1914
Мать ребёнка: Дыченкова Евдокия Афанасьева
Рождение ребёнка
24.04.1915
Мать ребёнка: Дыченкова Евдокия Афанасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно