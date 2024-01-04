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Дыченков Яков Петров

Место рождения

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

27.11.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1889

Отец: Дыченков Петр Павлов

Мать: Дыченкова Екатерина Данилова

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Крещение
28.11.1889
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Дыченков Георгий Яковлев

Мать ребёнка: Дыченкова Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1915

Сын: Дыченков Марк Яковлев

Мать ребёнка: Дыченкова Евдокия Афанасьева

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дыченкова Евдокия Афанасьева

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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