Дыченкова (?) Евдокия Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.04.1914
Отец ребёнка: Дыченков Яков Петров
Рождение ребёнка
24.04.1915
Отец ребёнка: Дыченков Яков Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дыченков Яков Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно