Дыченкова (?) Евдокия Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова (?) Евдокия Афанасьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Дыченков Георгий Яковлев

Отец ребёнка: Дыченков Яков Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.04.1915

Сын: Дыченков Марк Яковлев

Отец ребёнка: Дыченков Яков Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыченков Яков Петров

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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