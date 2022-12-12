Дыченкова (?) Татьяна Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дыченкова (?) Татьяна Прокофьева

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Место рождения

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1911

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Дыченков Алексей Петров

Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дыченков Алексей Петров

Место жительства
Неизвестно
Самолюбовка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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