Дыченкова (?) Татьяна Прокофьева
Место рожденияд. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Лындовка, Ворошиловская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1911
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Дыченков Алексей Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно