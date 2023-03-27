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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авроров Владимир Иванович

Отец ребёнка: Авроров Иван Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусева (Авророва) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Авроров Иван Александрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Авроров Палладий Иванович

Отец ребёнка: Авроров Иван Александрович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Авророва) Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Авроров Иван Александрович

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