(Авророва) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Авророва) Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

?.07.1987

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Авроров Иван Александрович

Мать: ?

Смерть
?.07.1987
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