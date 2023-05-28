Анастасия Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Богдановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Около 1876
Задубье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 06.11.1876

Муж: не указан

Восприемник
07.11.1876
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.11.1876 Чермы Иван Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович мать жена Ксения Фомина Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубье жена Анастасия Богдановна https://ww... Показать все
Смерть
Неизвестно

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