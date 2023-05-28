Анастасия Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Около 1876
Задубье, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 06.11.1876
Муж: не указан
Восприемник
07.11.1876
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 07.11.1876 Чермы Иван Николаевич Чермы отец крестьянин Николай Богданович мать жена Ксения Фомина Чермы крестьянин Мирон Фомич Задубье жена Анастасия Богдановна https://ww... Показать все
Смерть
Неизвестно