Домнич Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнич Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнич Андрей Александрович

Отец ребёнка: Домнич Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домнич Анна Александровна

Отец ребёнка: Домнич Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнич Иван Александрович

Отец ребёнка: Домнич Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Домнич Александр

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