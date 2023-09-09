Домнич Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домнич Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Домнич Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнич Андрей Александрович

Мать ребёнка: Домнич Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домнич Анна Александровна

Мать ребёнка: Домнич Ирина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домнич Иван Александрович

Мать ребёнка: Домнич Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домнич Ирина

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