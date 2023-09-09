Домнич Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Домнич Вера Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домнич Андрей Александрович
Мать ребёнка: Домнич Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домнич Анна Александровна
Мать ребёнка: Домнич Ирина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домнич Иван Александрович
Мать ребёнка: Домнич Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домнич Ирина