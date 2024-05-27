Ермолин Филипп Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Ермолин Григорий Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ермолина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ермолина Анна Филипповна
Мать ребёнка: Ермолина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ермолин Дмитрий Филиппович
Мать ребёнка: Ермолина Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1911
Дочь: Ермолина Ольга Филипповна
Мать ребёнка: Ермолина Ирина Ивановна
Смерть
Неизвестно