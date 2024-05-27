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Ермолин Филипп Григорьевич

Место рождения

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Ермолин Григорий Фомич

Мать: Ермолина Марина Иосифовна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолина Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ермолина Анна Филипповна

Мать ребёнка: Ермолина Ирина Ивановна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ермолин Дмитрий Филиппович

Мать ребёнка: Ермолина Ирина Ивановна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1911

Дочь: Ермолина Ольга Филипповна

Мать ребёнка: Ермолина Ирина Ивановна

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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