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Ермолина Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолин Филипп Григорьевич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Ермолина Анна Филипповна

Отец ребёнка: Ермолин Филипп Григорьевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1908

Сын: Ермолин Дмитрий Филиппович

Отец ребёнка: Ермолин Филипп Григорьевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1910
Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
07.02.1911

Дочь: Ермолина Ольга Филипповна

Отец ребёнка: Ермолин Филипп Григорьевич

Вонгозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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