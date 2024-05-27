Ермолина Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Ермолина Анна Филипповна
Отец ребёнка: Ермолин Филипп Григорьевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Ермолин Дмитрий Филиппович
Отец ребёнка: Ермолин Филипп Григорьевич
Место жительства
1910
Рождение ребёнка
07.02.1911
Дочь: Ермолина Ольга Филипповна
Отец ребёнка: Ермолин Филипп Григорьевич
Смерть
Неизвестно