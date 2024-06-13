Дедюхина Прасковья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти03.03.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.08.1921
Сын: Дедюхин Александр Максимович
Отец ребёнка: Дедюхин Максим Екимович
Большая Ерзовка, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
03.03.1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область