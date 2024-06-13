Дедюхина Прасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дедюхина Прасковья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

03.03.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дедюхин Максим Екимович

Рождение ребёнка
03.08.1921

Сын: Дедюхин Александр Максимович

Отец ребёнка: Дедюхин Максим Екимович

Большая Ерзовка, Махнёвское, Свердловская область
Смерть
03.03.1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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