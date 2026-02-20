Шаховской Иван Фёдорович
мужской, родился 20.10.1826, Ореховец, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область
умер 03.07.1894, Житомир, Житомирська область
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Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Шаховской Николай Иванович
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Дочь: Оржевская (Шаховская) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Сын: Шаховской Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Сын: Шаховской Георгий Иванович
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Сын: Шаховской Сергей Иванович
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна
Сын: Шаховской Николай Иванович
Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна