Шаховской Иван Фёдорович 20.10.1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаховской Иван Фёдорович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 20.10.1826, Ореховец, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

умер 03.07.1894, Житомир, Житомирська область

Супруги
Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна1834 г.р.
Дети
Шаховской Николай Иванович1857 г.р.
Оржевская (Шаховская) Наталья Ивановна18.09.1859 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Ореховец, Дивеевский муниципальный район, Нижегородская область

Рождение ребёнка
1857

Сын: Шаховской Николай Иванович

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Бракосочетание
03.02.1857

Жена: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
18.09.1859

Дочь: Оржевская (Шаховская) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
18.09.1861

Сын: Шаховской Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
13.11.1862

Сын: Шаховской Георгий Иванович

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Рождение ребёнка
28.01.1865

Сын: Шаховской Сергей Иванович

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Около 1869

Сын: Шаховской Николай Иванович

Мать ребёнка: Шаховская (Бержинская) Екатерина Святославовна

Смерть
03.07.1894
Житомир, Житомирська область

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