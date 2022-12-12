Веселова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Веселова Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Веселов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Веселов Степан Макарович

Тимошино, Тимошинская волость, Макарьевский уезд
Смерть
Неизвестно
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