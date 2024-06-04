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Бабин Феоктист Иванов

Место рождения

Еловской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1729

Дата смерти

1787

Пол

Мужской

Отец

Около 1688 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729

Отец: Бабин Иван Обросимов

Мать: не указана

Еловской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабина Ненила Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Бабин Григорий Феоктистов

Мать ребёнка: Бабина Ненила Яковлева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Бабин Мирон Феоктистов

Мать ребёнка: Бабина Ненила Яковлева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Бабин Макар Феоктистов

Мать ребёнка: Бабина Ненила Яковлева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Бабин Егор Феоктистов

Мать ребёнка: Бабина Ненила Яковлева

Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1787
Порез, Унинский муниципальный район, Кировская область

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