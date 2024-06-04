Бабин Феоктист Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1729
Дата смерти1787
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1729
Отец: Бабин Иван Обросимов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бабина Ненила Яковлева
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1747
Сын: Бабин Григорий Феоктистов
Мать ребёнка: Бабина Ненила Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1750
Мать ребёнка: Бабина Ненила Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Бабина Ненила Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1757
Мать ребёнка: Бабина Ненила Яковлева
Смерть
1787