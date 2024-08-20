Kiślanski Kazimierz Stanisław — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kiślanski Kazimierz Stanisław

Место рождения

Jaworzno-wieluńskie

Дата рождения

04.03.1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1876 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kiślanski Władysław Marian

Мать ребёнка: (Biernacka) Izabella Jadwiga

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.04.1871
Бракосочетание
24.06.1899

Жена: (Biernacka) Izabella Jadwiga

Рождение ребёнка
08.01.1901

Сын: Kiślański Tadeusz Kazimierz

Мать ребёнка: (Biernacka) Izabella Jadwiga

Смерть
Неизвестно

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