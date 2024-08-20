Kiślanski Kazimierz Stanisław
Место рожденияJaworzno-wieluńskie
Дата рождения04.03.1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kiślanski Władysław Marian
Мать ребёнка: (Biernacka) Izabella Jadwiga
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
11.04.1871
Бракосочетание
24.06.1899
Рождение ребёнка
08.01.1901
Сын: Kiślański Tadeusz Kazimierz
Мать ребёнка: (Biernacka) Izabella Jadwiga
Смерть
Неизвестно