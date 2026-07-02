Низьков Степан Вычислено 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Низьков Степан

Автор
АВ
Ваганов А.

мужской, родился Вычислено 1829

умер До 1907

Супруги
Низькова Агафия1821 г.р.
Дети
Лысенко (Мизькова) Анастасия СтепановнаВычислено 1850 г.р.
Низьков Василий СтепановичВычислено 1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

В списке первых переселенцев 1862 году было 33 года

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Низькова Агафия

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

Рождение ребёнка
Вычислено 1850

Дочь: Лысенко (Мизькова) Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Низькова Агафия

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

В списке первых переселенцев 1862 году было 11 лет

Рождение ребёнка
Вычислено 1854

Сын: Низьков Василий Степанович

Мать ребёнка: Низькова Агафия

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

В списке первых переселенцев возраст 8 лет

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ивченко (Низькова) Евфросиния Степановна

Мать ребёнка: Низькова Агафия

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

В списке первых переселенцев возраст 4 года

Рождение ребёнка
1860

Дочь: Голубченко (Низькова) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Низькова Агафия

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

В списке первых переселенцев возраст 2 года

Рождение ребёнка
1861

Сын: Низьков Герасим Степанович

Мать ребёнка: Низькова Агафия

Вышестеблиевская, Темрюкский муниципальный район, Краснодарский край

В списке первых переселенцев возраст 1 год

Смерть
До 1907

В списке казаков получивших потомственные земельные наделы в 1907 году отмечен как "Умер"

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