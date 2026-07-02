Низьков Степан
мужской, родился Вычислено 1829
умер До 1907
Супруги
Низькова Агафия1821 г.р.
Дети
Лысенко (Мизькова) Анастасия СтепановнаВычислено 1850 г.р.
Низьков Василий СтепановичВычислено 1854 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Низькова Агафия
Рождение ребёнка
Вычислено 1850
Дочь: Лысенко (Мизькова) Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Низькова Агафия
Рождение ребёнка
Вычислено 1854
Сын: Низьков Василий Степанович
Мать ребёнка: Низькова Агафия
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ивченко (Низькова) Евфросиния Степановна
Мать ребёнка: Низькова Агафия
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Голубченко (Низькова) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Низькова Агафия
Рождение ребёнка
1861
Сын: Низьков Герасим Степанович
Мать ребёнка: Низькова Агафия
Смерть
До 1907
В списке первых переселенцев 1862 году было 33 года