Плотникова Вера Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Сын: Плотников Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич
Рождение ребёнка
1838
Сын: Плотников Ульян Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Хавронья Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Плотников Ефим Васильевич
Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Марья Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Домна Васильевна
Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно