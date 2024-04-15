Плотникова Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотникова Вера Васильевна

Плотникова Вера Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Сын: Плотников Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Плотников Ульян Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Хавронья Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Плотников Ефим Васильевич

Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Марья Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Домна Васильевна

Отец ребёнка: Плотников Василей Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Василей Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close