Параскева Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.04.1897
Рождение ребёнка
15.05.1898
Дочь: (Голубкова) Клавдия Ксенофонтова
Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев
Рождение ребёнка
15.05.1898
Сын: Голубков Ксенофонт Ксенофонтов
Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев
Смерть
Неизвестно