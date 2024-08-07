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Параскева Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.04.1897

Муж: Голубков Ксенофонт Николаев

Рождение ребёнка
15.05.1898

Дочь: (Голубкова) Клавдия Ксенофонтова

Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев

Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Голубков Ксенофонт Ксенофонтов

Отец ребёнка: Голубков Ксенофонт Николаев

Смерть
Неизвестно

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