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Голубков Ксенофонт Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Максим Ксенофонтов

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Голубкова) Анна Ксенофонтова

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1871

Дочь: (Голубкова) Александра Ксенофонтова

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Голубков Василий Ксенофонтов

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Рождение ребёнка
27.07.1894

Дочь: (Голубкова) Евдокия Ксенофонтова

Мать ребёнка: Домна Яковлева

Бракосочетание
28.04.1897

Жена: Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
15.05.1898

Сын: Голубков Ксенофонт Ксенофонтов

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Рождение ребёнка
15.05.1898

Дочь: (Голубкова) Клавдия Ксенофонтова

Мать ребёнка: Параскева Гаврилова

Смерть
Неизвестно

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