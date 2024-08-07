Голубков Ксенофонт Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Максим Ксенофонтов
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Голубкова) Анна Ксенофонтова
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1871
Дочь: (Голубкова) Александра Ксенофонтова
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1874
Сын: Голубков Василий Ксенофонтов
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Рождение ребёнка
27.07.1894
Дочь: (Голубкова) Евдокия Ксенофонтова
Мать ребёнка: Домна Яковлева
Бракосочетание
28.04.1897
Жена: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
15.05.1898
Сын: Голубков Ксенофонт Ксенофонтов
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Рождение ребёнка
15.05.1898
Дочь: (Голубкова) Клавдия Ксенофонтова
Мать ребёнка: Параскева Гаврилова
Смерть
Неизвестно