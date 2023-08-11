Давыденко (Плясунова) Галина Александровна
Место рождения
Дата рождения11.06.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1999
Дочь: Селиванова (Давыденко) Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Давыденко Сергей Иванович
Рождение ребёнка
11.08.2008
Сын: Давыденко Данил Сергеевич
Отец ребёнка: Давыденко Сергей Иванович