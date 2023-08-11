Давыденко (Плясунова) Галина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыденко (Плясунова) Галина Александровна

Место рождения

Томск, город Томск, Томская область

Дата рождения

11.06.1976

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыденко Сергей Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1999

Дочь: Селиванова (Давыденко) Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Давыденко Сергей Иванович

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
11.08.2008

Сын: Давыденко Данил Сергеевич

Отец ребёнка: Давыденко Сергей Иванович

Томск, город Томск, Томская область

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