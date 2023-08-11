Давыденко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1999
Дочь: Селиванова Елена Сергеевна
Мать ребёнка: Давыденко Галина Александровна
Рождение ребёнка
11.08.2008
Сын: Давыденко Данил Сергеевич
Мать ребёнка: Давыденко Галина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно