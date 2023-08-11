Давыденко Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыденко Сергей Иванович

Давыденко Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1999

Дочь: Селиванова Елена Сергеевна

Мать ребёнка: Давыденко Галина Александровна

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
11.08.2008

Сын: Давыденко Данил Сергеевич

Мать ребёнка: Давыденко Галина Александровна

Томск, город Томск, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыденко Галина Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close