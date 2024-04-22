Левченко (Павличенко) Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Павличенко) Ульяна Васильевна

Место рождения

Гопчица, Вінницька область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Гопчица, Вінницька область
Бракосочетание
17.10.1820 ст.

Муж: Левченко Максим Герасимович

Гопчица, Вінницька область
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1825 ст.

Сын: Левченко Тимофей Максимович

Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
23.03.1829 ст.

Сын: Левченко Никанор Максимович

Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Левченко Василий Максимович

Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
25.06.1833 ст.

Дочь: Левченко Феврония Максимовна

Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Левченко Карп Максимович

Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович

Рождение ребёнка
01.01.1839 ст.

Дочь: Рыбак Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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