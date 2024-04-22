Левченко (Павличенко) Ульяна Васильевна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Бракосочетание
17.10.1820 ст.
Троицкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1825 ст.
Сын: Левченко Тимофей Максимович
Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович
Рождение ребёнка
23.03.1829 ст.
Сын: Левченко Никанор Максимович
Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Левченко Василий Максимович
Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович
Рождение ребёнка
25.06.1833 ст.
Дочь: Левченко Феврония Максимовна
Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович
Рождение ребёнка
01.01.1839 ст.
Дочь: Рыбак Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Левченко Максим Герасимович
Смерть
Неизвестно