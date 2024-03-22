Целищев Борис Гурьевич
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиПосле 1765
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: Целищев Гурий Анисимович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Агрепина Борисовна
Мать ребёнка: Целищева Марья Петровна
Рождение ребёнка
1754
Мать ребёнка: Целищева Марья Петровна
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Целищева Марья Петровна
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: Целищева Марья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целищева Марья Петровна
Смерть
После 1765