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Целищев Борис Гурьевич

Место рождения

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1729

Дата смерти

После 1765

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: Целищев Гурий Анисимович

Мать: не указана

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Агрепина Борисовна

Мать ребёнка: Целищева Марья Петровна

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Целищев Фёдор Борисович

Мать ребёнка: Целищева Марья Петровна

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Целищев Моисей Борисович

Мать ребёнка: Целищева Марья Петровна

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Целищев Ларион Борисович

Мать ребёнка: Целищева Марья Петровна

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целищева Марья Петровна

Смерть
После 1765
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