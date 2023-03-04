Целищева (Тупицына) Марья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целищева (Тупицына) Марья Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Агрепина Борисовна

Отец ребёнка: Целищев Борис Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Целищев Фёдор Борисович

Отец ребёнка: Целищев Борис Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Целищев Моисей Борисович

Отец ребёнка: Целищев Борис Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Целищев Ларион Борисович

Отец ребёнка: Целищев Борис Гурьевич

Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целищев Борис Гурьевич

Место жительства
Неизвестно
Целищевы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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