Целищева (Тупицына) Марья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Агрепина Борисовна
Отец ребёнка: Целищев Борис Гурьевич
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Целищев Борис Гурьевич
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Целищев Борис Гурьевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Целищев Борис Гурьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765