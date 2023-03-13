Плеханова Авдотья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1751
Сын: Плехановъ Антонъ
Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ
Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Бабина Прасковья
Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Сучкова Агафья
Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Плехановъ Семенъ