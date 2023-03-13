Плеханова Авдотья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плеханова Авдотья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1733 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Сын: Плехановъ Антонъ

Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Бабина Прасковья

Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Сучкова Агафья

Отец ребёнка: Плехановъ Семенъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плехановъ Семенъ

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