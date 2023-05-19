Плехановъ Семенъ
Место рождения
Дата рождения1733
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Плехановъ Иванъ
Рождение ребёнка
1751
Сын: Плехановъ Антонъ
Мать ребёнка: Плеханова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Бабина Прасковья
Мать ребёнка: Плеханова Авдотья Федорова
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Сучкова Агафья
Мать ребёнка: Плеханова Авдотья Федорова
Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно