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Плехановъ Семенъ

Место рождения

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1733

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Плехановъ Иванъ

Мать: Плеханова Ирина Афонасьева

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Плехановъ Антонъ

Мать ребёнка: Плеханова Авдотья Федорова

Шемурша, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Бабина Прасковья

Мать ребёнка: Плеханова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Сучкова Агафья

Мать ребёнка: Плеханова Авдотья Федорова

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плеханова Авдотья Федорова

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