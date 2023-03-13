Бабина (Плеханова) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Плехановъ Семенъ
Рождение ребёнка
1780
Сын: Бабинъ Маркелъ
Отец ребёнка: Бабинъ Кондратий
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Бабинъ Кондратий
Рождение ребёнка
1790
Сын: Бабинъ Антонъ
Отец ребёнка: Бабинъ Кондратий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Онисья
Отец ребёнка: Бабинъ Кондратий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабинъ Кондратий