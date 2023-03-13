Бабина (Плеханова) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина (Плеханова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Плехановъ Семенъ

Мать: Плеханова Авдотья Федорова

Рождение ребёнка
1780

Сын: Бабинъ Маркелъ

Отец ребёнка: Бабинъ Кондратий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Бабинъ Кондратий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Бабинъ Антонъ

Отец ребёнка: Бабинъ Кондратий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Онисья

Отец ребёнка: Бабинъ Кондратий

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабинъ Кондратий