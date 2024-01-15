Смурова Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смурова Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.05.1899

Сын: Смуров Иван Федорович

Отец ребёнка: Смуров Федор Васильевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Смуров Александр Федорович

Отец ребёнка: Смуров Федор Васильевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Смуров Федор Васильевич

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смуров Федор Васильевич

Смерть
Неизвестно
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