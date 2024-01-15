Смурова Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.05.1899
Отец ребёнка: Смуров Федор Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Смуров Александр Федорович
Отец ребёнка: Смуров Федор Васильевич
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Смуров Федор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно