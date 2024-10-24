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Смуров Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1878

Отец: Смуров Василий Платонович

Мать: Смурова Анисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смурова Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
26.05.1899

Сын: Смуров Иван Федорович

Мать ребёнка: Смурова Ольга Ивановна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.06.1903

Сын: Смуров Александр Федорович

Мать ребёнка: Смурова Ольга Ивановна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.01.1907

Дочь: (Смурова) Мария Федоровна

Мать ребёнка: Смурова Ольга Ивановна

Трошково, Плюсский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.12.1909

Сын: Смуров Александр Федорович

Мать ребёнка: Смурова Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно

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