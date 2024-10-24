Смуров Федор Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1878
Отец: Смуров Василий Платонович
Мать: Смурова Анисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смурова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
26.05.1899
Мать ребёнка: Смурова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1903
Сын: Смуров Александр Федорович
Мать ребёнка: Смурова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
15.01.1907
Дочь: (Смурова) Мария Федоровна
Мать ребёнка: Смурова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
06.12.1909
Сын: Смуров Александр Федорович
Мать ребёнка: Смурова Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно