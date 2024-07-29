Бивол Ефим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.05.1924
Дочь: Казакуца (Бивол) Любовь Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1931
Сын: Бивол Иван Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Варнавинское, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно