Бивол Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБивол Ефим

Бивол Ефим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.05.1924

Дочь: Казакуца (Бивол) Любовь Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1931

Сын: Бивол Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Варнавинское, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.