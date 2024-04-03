Артюшина (Сурина) Валентина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюшина (Сурина) Валентина Михайловна

Место рождения

Воецкое, Барышский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

01.01.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940

Отец: Сурин Михаил Николаевич

Мать: Сурина Нина Григорьевна

Воецкое, Барышский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.12.1962

Дочь: Купцова Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Артюшин Валентин Александрович

Рождение ребёнка
01.10.1967

Сын: Артюшин Александр Валентинович

Отец ребёнка: Артюшин Валентин Александрович

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