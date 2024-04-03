Артюшина (Сурина) Валентина Михайловна
Место рождения
Дата рождения01.01.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1940
Отец: Сурин Михаил Николаевич
Мать: Сурина Нина Григорьевна
Рождение ребёнка
07.12.1962
Дочь: Купцова Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Артюшин Валентин Александрович
Рождение ребёнка
01.10.1967
Сын: Артюшин Александр Валентинович
Отец ребёнка: Артюшин Валентин Александрович